Mattias Forsberg er utnevnt til ny CIO, sjef for for IT og infrastruktur, i Handelsbanken, ifølge en børsmelding.

Han tar dermed over for fungerende CIO Juha Rantamaa.

Forsberg, som kommer fra en tilsvarende stilling i flyselskapet SAS, går samtidig inn i bankens konsernledelse. Oppstart er senest februar 2020.