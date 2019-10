DNB Markets: - Markedet er igjen lettet

Markedet er på nytt lettet over tilsynelatende positive nyheter om USA-Kina konflikten, skriver DNB Markets.

Meglerhuset viser i sin siste rapport til at det amerikanske aksjemarkeder steg mandag, med oppgang for teknologiaksjer og kinesiske selskaper notert på amerikanske børser.

«Oppgangen mandag kom etter et markant fall i slutten av forrige uke som følge av nyheten om at amerikanske myndigheter vurderer å utestenge kinesiske selskaper fra amerikanske børser. En av presidentens viktigste rådgivere i handelsspørsmål, Peter Navarro, avviste i går nyheten som «fake news», skriver økonom Jeanette Strøm Fjære.

Kjenner Trump presset?

De kinesiske markedene er stengt denne uken, men neste uke skal etter planen representanter fra USA og Kina på høyt nivå fortsette handelssamtaler.

DNB Markets tror at Trump er mer motivert til å finne en løsning, men tviler likevel på at det blir en varig avtale.

«Det kan være at Trump føler litt ekstra på presset etter å komme frem til en avtale denne gangen, nå som den amerikanske økonomien viser flere svakhetstegn enn før og vi samtidig nærmer oss et nytt presidentvalg. Likevel, de to partene står som før langt fra hverandre og vi ser det derfor som lite sannsynlig at de vil komme frem til en avtale som varig løser konflikten», skriver Fjære.

Riksrett

Representantenes hus fortsetter prosessen som er satt i gang etter en telefonsamtale mellom Trump og den ukrainske presidenten Zelensky 25. juli der Trump skal ha presset Zelensky til å undersøke sin politiske motstander Joe Biden og sønnen hans. Det har også kommet frem at statssekretær Mike Pompeo var en av dem som lyttet til denne samtalen.

«I går ble det i tillegg kjent at innholdet i en samtale mellom Trump og den australske statsministeren blir forsøkt holdt skjult, uten at det hvite hus har kommentert saken. Mitch McConnel, leder for Republikanerne i Senatet, har sagt at han ikke har noe annet valg enn å behandle riksrettssaken i Senatet hvis Representantenes hus stemmer for dette».

«At Trump blir dømt og dermed avsatt som president er likevel sånn vi ser det lite sannsynlig med republikansk flertall i Senatet. Trump mister imidlertid støtte i folket. Ifølge Financial Times viser en meningsmåling at 47 prosent er for at Trump blir dømt og avsatt som president (sammenlignet med 37 prosent for en uke siden). Hvis noen bekymrer seg for at dette opprører Trump, kan jeg berolige dere med at han heller fokuserer på en Facebook-poll som viser at hele 98 prosent støtter presidenten», skriver hun.

DNB Markets har ellers fokus på Boris Johnson, som skal legge frem sin Brexit-plan for lederne i EU i løpet av de neste 24 timene.

Meglerhuset trekker også frem at bedriftstilliten i Japan avtok i tredje kvartal til det laveste nivået på seks år, og at det var uendret norsk detaljomsetning i august.