Nordea Markets øker kursmålet på Orkla-aksjen til 90 kroner og fremmer aksjen som en kjøpskandidat, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset peker på at Orkla har en attraktiv eksponering mot det raskt voksende markedet for plantebaserte kjøtterstatninger gjennom sine to veganske merker Anamma og Naturli.

Orkla-aksjen er opp 1,5 prosent på Oslo Børs tirsdag.

Hittil i 2019 er aksjen opp 28 prosent, mens den det siste året har styrket seg 27 prosent.