WTO ser dyster fremtid - kutter kraftig i prognosene

Eskalerende handelsspenninger og en svakere global økonomi har ført til at økonomene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) kutter kraftig i anslagene for handelsvekst i 2019 og 2020.

WTO skriver i en rapport tirsdag at vekstprognosene er ventet å kun stige med 1,2 prosent i 2019, betydelig lavere enn forrige guiding på 2,6 prosent fra april i år.

Videre nedjusteres handelsveksten i 2020 til 2,7 prosent, fra tidligere 3,0 prosent.

Økonomene advarer om at nedsiderisikoen fortsatt er høy, og at anslaget for 2020 avhenger av en retur til mer normale handelsforbindelser, og sikter spesielt til handelskrigen mellom USA og Kina.

Også i april advarte WTO mot systematiske trusler mot verdenshandelen, og handelskonflikten mellom USA og Kina

– De mer dystre utsiktene for handelen er nedslående, men ikke uventet. Enda en runde med toll og represalier kan føre til en ødeleggende sirkel med gjensidige beskyldninger. Handelskonflikter forverrer usikkerheten, som igjen fører til at næringslivet utsetter produktivitetsfremmende investeringer som er nødvendig for å bedre levestandarden, sier generaldirektør i WTO, Roberto Azevêdo.