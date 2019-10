Oljeprisen med brått fall

Ved 20 tiden er Brent-oljen ned 0,84 prosent til 58,75 dollar fatet, mens WTI oljen for øyeblikket omsettes for 53,37 dollar fatet og er ned 1,29 prosent. Til sammenligning ble fatet for Brent-oljen og WTI-oljen handlet for 59,74 dollar fatet og 54,31 dollar fatet ved stengetid i Oslo, ned henholdsvis 1,7 prosent og 1,66 prosent.

Urovekkende amerikanske industritall

Av årsaker til tirsdagens fall trekker Reuters frem dårlige tall for amerikansk industri, tallene er de dårligste på mer enn ti år. September-tallene tynges hovedsakelig av redusert eksport som følge av den pågående handelskrigen. Ifølge en undersøkelse, gjort av Institute Supply Management viste aktivitetsindeksen 47,8 for September. Til sammenligning lå analytikernes forventning på 50,1. Videre ses en indeks under 50 som et faresignal.

-Tallene var veldig skuffende, og følgelig har oljeprisen rast nedover etter offenliggjøring. Det sier analytiker Peter Flynn ved Price Futures Group til Reuters.

Samtidig forårsakes noe av fallet av skuffende forventning til amerikanske selskapers inntjening i tredje kvartal.

Laveste OPEC-produksjon på åtte år

Oljeproduksjon fra OPEC-landene falt i September til 28,9 millioner fat per dag, ned 750.000 fat per dag fra August. Ifølge Reuters er September-produksjonen den laveste månedlige produksjonen på åtte år fra oljekartellet.

Forøvrig faller også amerikansk og russisk produksjon i September. Amerikansk produksjon falt med 276.000 fat per dag til 11,81 millioner fat. Russisk produksjon falt til 11,24 fat per dag fra tidligere 11,29 millioner i August.

Bratt fall

Oljeprisen er siden fredag ned mer enn fem prosent. Det store fallet kommer etter nyheter om at Saudi Aramco produserer for full kapasitet etter angrepene som påførte et daglig produksjonstap tilsvarende fem millioner fat.