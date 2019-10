VIX-indeksen gjorde et hopp etter faretruende industritall

Alle de ledende amerikanske indeksene falt på kvartalets første handelsdag etter skuffende amerikanske industritall.

ISM for industrien i USA overrasket negativt tirsdag med en indeks på 47,8, ned fra 49,1 i august. På forhånd var det ventet en indeks på 50,0.

Offentliggjøringen av tallene hadde en umiddelbar virkning på både Oslo Børs og børsene på Wall Street.

Trump legger skylden på sentralbanksjef Jerome Powell

«Som jeg forutså, Jay Powell og Federal Reserve har tillat dollaren å bli for sterk, særlig relativt til ALLE andre valutaer, slik at produsentene våre blir påvirket negativt. Renten er for høy. De er deres egne verste fiender, de har ikke peiling. Patetisk!» lyder kraftsalven fra Trump på Twitter.

Christian Fromhertz, CEO ved Tribeca Trading Group sier til CNBC at situasjonen kun blir verre så lange handelskrigen pågår.

Håp til handelssamtaler neste uke

Amerikanske og kinesiske representanter skal etter planen møtes i Washington neste uke for å forhandle om en potensiell avtale.

Forhåpningene til neste ukes samtaler begynner allerede å bygge seg opp, og flere tror at samtalene neste uke kan vise seg mer produktive enn ved tidligere møter.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 1,10 prosent til 26.619,77. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte kun fire av selskapene i grønt tirsdag. Visa er dagens vinner, opp 1,31 prosent.

Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgen er begge å finne blant dagens tapere, ned henholdsvis 2,11 og 1,68 prosent.

Videre endte tech-selskapene Apple og Microsoft opp og ned henholdsvis 0,24 og 1,26 prosent.

S&P 500 endte ned 1,23 prosent til 2.940,17.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,13 prosent til 7.908,69.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte opp og ned henholdsvis 1,73 og 1,12 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg kraftig tirsdag og er opp 13 prosent til 18,32.

Oljeprisen har falt kraftig tilbake siden stengetid ved Oslo Børs. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 58,97 og 53,61 dollar. Ned henholdsvis 0,47 og 0,85 prosent.

Ved stengetid i New York var gullprisen opp 0,97 prosent, og en unse gull kostet 1.487,20 dollar.

Tremånedersrenten falt 2,3 basispunkter til 1,810 prosent.

Renten på 2-åringen falt 6,4 basispunkter til 1,552 prosent.

10-åringen falt 2,5 basispunkter til 1,642 prosent.

30-åringen falt 0,8 basispunkter til 2,105 prosent.