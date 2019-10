Elendige makrotall fra USA kan påvirke investorene på Oslo Børs

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned -0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,3] prosent.

Han understreker at amerikansk økonomi viser svakhetstegn.

«Svake makrotall, spesielt fra USA, er dårlig nytt for verdensøkonomien gitt dens størrelse. Dette var for øvrig andre måned på rad at de viktige ISM-tallene kom inn på den svake siden. Det er naturlig å anta at det er handelskrigen mellom nettopp USA og Kina som nå er i ferd med å innhente amerikansk økonomi», skriver Berntsen i morgenrapporten fra Nordnet.

USA

Alle de ledende amerikanske indeksene endte ned etter kvartalets første handelsdag. Årsaken til det var skuffende amerikanske industritall.

ISM for industrien i USA overrasket negativt tirsdag med en indeks på 47,8, ned fra 49,1 i august. På forhånd var det ventet en indeks på 50.

Dow Jones falt 1,10 prosent til 26.619,77, S&P 500 endte ned 1,23 prosent til 2.940,17 mens Nasdaq Composite falt 1,13 prosent til 7.908,69. VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 13 prosent til 18,32.

Asia

Det har vært et bredt fall på Asia-børsene onsdag morgen, i kjølvannet av skuffende amerikanske nøkkeltall.

I Japan faller Nikkei 0,54 prosent mens Topix er ned 0,51 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,27 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 1,46 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,18 prosent mens Straits Times i Singapore faller tilbake 1,01 prosent. Børsene i Kina er onsdag stengt som følge av nasjonaldagsfeiring.

Oslo Børs

Pilen pekte marginalt opp på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen steg 0,04 prosent til 886,97. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,4 milliarder kroner.

Onsdag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 59,33 dollar, opp 0,75 prosent.

Dagens makro: