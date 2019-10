BerGenBio skal presentere status fra sin kliniske studie med bemcentinib (BGB324) på The Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)s 34. årsmøte 6.–10. november 2019 i Maryland, ifølge en børsmelding onsdag.

I presentasjonen skal det gis en oppdatering fra den kliniske fase II-studien der man tester ut bemcentinib (BGB324) i kombinasjon med pembrolizumab på pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft.

Presentasjonen skal avholdes 8. november 2019.