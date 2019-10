Optimistisk meglerhus spår kraftig kursoppgang i Equinor

Barclays-analytiker Lydia Rainforth velger nå å senke kursmålet på Equinor fra 270 til 250 kroner. Samtidig gjentar hun sin overvekt-anbefaling.

Rainforth har dermed vært (og er fremdeles) en av analytikerne som har størst tror på den norske oljegiganten.

Tirsdag endte Equinor-aksjen på 174,30 kroner.

Det betyr at aksjen er opp 11,87 prosent den siste måneden mens den har falt 1,42 prosent hittil i år.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Equinor ligger på 203 kroner.

I onsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at oljebransjens inntjening i høy grad vil påvirkes av at Brent-prisen var 18 prosent lavere enn i fjorårets 3. kvartal.

Ifølge Zacks Investment Research ventes Equinors inntjening å bli på 0,31 dollar pr. aksje, mot 0,61 dollar et år tidligere. Historiske tall viser at konsernet har overrasket positivt i to av de seneste fire kvartalene.