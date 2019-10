DNB Markets forteller investorer at de ikke bør kjøpe aksjer i Selvaag Bolig

Tirsdag ble det kjent at Selvaag Bolig solgte 192 boliger for totalt 914 millioner kroner i 3. kvartal. Justert for Selvaags eierandel i samarbeidsprosjekter endte selskapet på 159 boliger med en samlet verdi på 756 millioner kroner.

Til sammenligning solgte Selvaag i 3. kvartal i fjor 201 boliger med en totalverdi på 861 millioner kroner, mens nettosalget da var 182 boliger til en verdi på 771 millioner kroner.

– Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel og salget har vært godt gjennom kvartalet. Hittil i år har vi solgt boliger for over en milliard kroner mer enn i samme periode i fjor, sa Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen i en kommentar.

DNB Markets har justert kursmålet opp fra 54 til 56 kroner, men velger likevel å ta ned anbefalingen fra kjøp til hold.

«Både salg og oppstart av nye boliger i Selvaag Bolig lå for Q3 under våre estimater. Antall påbegynte boliger var på 174 enheter, det vil si rundt 13 prosent lavere enn vårt estimat. Samtidig oppnådde imidlertid de boligene som ble solgt en noe høyere pris enn ventet», skriver DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

Tirsdag falt aksjen 0,97 prosent til 51 kroner.

Den fullstendige rapporten for Q3 legges frem 13. november.