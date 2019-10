Danske Bank kutter kursmål i olje – kjøpsanbefaling ryker for Equinor

Danske Bank nedgraderer Equinor fra kjøp til hold, og kutter kursmålet fra 195 til 178 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av Danske Banks seneste oljesektorrapport onsdag.

Kursmålet i Aker BP jekkes ned fra 383 til 338 kroner, men her står kjøpsanbefalingen fast.

Meglerhuset ser ifølge nyhetsbyrået for seg en Brent-olje på 55-65 dollar fatet fremover, med primært nedsiderisiko.

Synet er at en global resesjon virker mer sannsynlig enn en regional krig i Midtøsten.

Ser 40 prosent oppside

Videre øyner Danske Bank et godt forsynt oljemarked, der tilbudsrevideringer og dempede etterspørselsutsikter ifølge TDN Direkt senker «call on Opec» for 2020 og 2021 til godt under nåværende OPEC-produksjon.

«Call on OPEC» er et estimat på hvor mye olje OPEC må produsere for å balansere det globale oljemarkedet.

Equinor faller 1,8 prosent til 171,20 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag, mens Aker BP er ned 1,4 prosent til 240,30 kroner.

Danske Bank ser dermed fortsatt en oppside i Aker BP på over 40 prosent fra dagens nivåer.