ThinFilm foreslår aksjespleis

Styret i ThinFilm har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 23. oktober.

I innkallelsen kommer det frem at styret foreslår å vedta en aksjespleis.

«Løpende forpliktelser til Oslo Børs oppstiller som opptaksvilkår at minste kursverdi på aksjene skal være 1 NOK per noterte aksje. På handelsdagen umiddelbart forut for denne innkalling var sluttkursen på selskapets aksje NOK 0,23 per aksje, som rapportert av Oslo Børs. Derfor foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar en 150:1 aksjespleis, slik at 150 aksjer, hver pålydende NOK 0,11, slås sammen til 1 aksje pålydende NOK 16,5», skriver selskapet.

«For at aksjespleisen skal kunne gjennomføres, må det samlede antall aksjer i Selskapet kunne deles med 150. Dersom antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket om aksjespleis ikke er delelig på 150, foreslår styret en styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved aksjeemisjon mot Marc O’Polo Norge AS i den utstrekning det er nødvendig for at antallet aksjer blir delelig med 150», heter det.