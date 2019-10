Svakere tall fra REC - vurderer å kvitte seg med anlegg

Effektene av den pågående handelskrigen og dens innvirkning på markedene har skapt forventning om en kraftig nedgang i REC Silicons forsendelser for tredje kvartal.

I en oppdatering torsdag skriver selskapet at det har levert 860 tonn silisiumgass i tredje kvartal 2019.

Det er 40 tonn lavere enn ved selskapets forrige guiding 25. juli 2019.

«Som et resultat av REC Silicons innsats for å opprettholde salgsvolumet, har realiserte priser falt med omtrent 1,3 prosent i tredje kvartal 2019 sammenlignet med andre kvartal 2019», skriver selskapet.

Selskapet vil imidlertid fortsette å evaluere virkningene av handelskrigen og markedsforholdene på fremtidig salg og vil gi ytterligere veiledning 30. oktober.

Nedgangen skyldes i hovedsak lavere direktesalg til Kina, men inkluderer også en innvirkning fra lavere enn ventet etterspørsel i halvledersektoren, opplyses det.

REC skriver at salget av silisiumgass vil holde seg nær dagens nivåer i fjerde kvartal.

Vurderer å selge

Selskapet har ingen planer om å utvide lastekapasiteten på silangassanlegg ved Yulin i Kina på nåværende tidspunkt.

Samtidig opplyses det om det vurderer å selge anlegget i Butte (Montana), som forsyner markedet for halvledere med silisiumgasser og polysilisium.

«Hvis et akseptabelt bud mottas, vil inntektene bli brukt til å betale tilbake selskapets gjeld, for å gi en buffer for betingede forpliktelser (skatteundersøkelse og erstatningslån), og for å forberede oppstart av FBR-produksjonen ved Moses Lake når handelskrigen med Kina er løst», skriver selskapet.

Selskapet venter å rapportere et salgsvolum på halvlederklasse-silisium på 142 tonn i tredje kvartal, sammenlignet med 201 tonn i andre kvarta 2019.

REC har per utgangen av september en kontantbeholdning på 46,2 millioner dollar, opplyses det.

Aksjen er i åpningshandelen på Oslo Børs opp 4,3 prosent til 3,53 kroner.

I går falt aksjen hele 27,6 prosent til 3,20 kroner etter at SpareBank 1 Markets nedjusterte kursmålet for aksjen fra 6 til 1 kroner.