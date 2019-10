Nel er Nordnet-tradernes største favoritt

Nordnet-statistikk for september viser at nettmeglerens aktive profesjonelle «daytrader-kunder» omsatte finansielle instrumenter for voldsomme 3,2 milliarder kroner i løpet av en børsmåned der volatiliteten var høy.

Daglig snitthandel beløp seg på over 8.000 handler for de aktive, norske kundene.

Aksjer sto for 2,8 milliarder kroner av den totale handelen, mens finansielle derivater (warrants, opsjoner, og forwardkontrakter) utgjorde resten.

Nel er favoritten

Den mest handlede aksjen var Nel, tett fulgt av svenske Fingerprint Cards.

– Vi ser en stadig økende tendens til at Nel er blitt en tradingfavoritt blant våre mest aktive profesjonelle kunder. Det er en aksje som i stor grad er nyhetsdrevet og kan ha store bevegelser intradag. Dette skaper store muligheter for våre kunder, sier Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen i en kommentar.

Svenske aksjer også

Appetitten på svenske verdipapirer er også økende.

– Likviditeten i Sverige er mye høyere enn i Norge, så det er naturlig at flere av våre aktive kunder søker til andre markedsplasser enn Oslo Børs for handel av verdipapirer. Vi ser blant annet i et selskap som Fingerprint Cards at omsetningen fort kan komme opp i over en halv milliard i løpet av en dag. Det er på størrelse med Equinor, som i snitt er den desidert mest omsatte aksjen på Oslo Børs, avslutter Johannesen.