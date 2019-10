Nordea: – Fyrer opp under resesjonsfrykten i markedet

«Det har vært et ordentlig surt klima på verdens børser de siste to dagene», innleder Nordea-økonomene Kjetil Olsen og Dane Cekow i sin rapport torsdag.

Duoen har fokus på de amerikanske hovedindeksene som falt nærmere 2 prosent i går. I natt har børsfallet fortsatt på de asiatiske markedene, og også på Oslo Børs peker pilene igjen ned fra start torsdag.

«Renter kom ytterligere ned i går etter et betydelig fall også på tirsdag, både toåringen og tiåringen i USA er ned nærmere 20 bp på disse to dagene. Den sure stemningen har også brakt oljeprisen ned til under USD 58/fat. Det er ikke veldig overraskende at kronen svekker seg i et slikt klima, vi har nå EURNOK i 10,00 igjen og USDNOK står i 9,13», heter det fra Nordea Markets.

Olsen og Cekow gir ISM-indeksen for amerikansk industri på tirsdag hovedæren for den sure stemningen, som var overraskende svak og falt under 50-grensen.

«Det fyrer opp under resesjonsfrykten i markedet. Dermed blir dagens ISM-tall for amerikansk økonomi utenom industrien ekstra viktig. Tegn til smitte fra industrien til resten av økonomien vil nøre oppunder frykten ytterligere», skriver økonomene.

Gapet har økt

«Gapet mellom de to ISM-indeksene (industrien 12 prosent vs tjenestesektoren 88 prosent) har økt i det siste og det har ofte vært store svingninger i industri-indeksen uten at det fører til betydelig svekkelse i tjenestesektoren. Konsensus tror at indeksen vil falle fra 56,4 til 55,1 i september, det vil i så fall fortsatt innebære god vekst i mesteparten av amerikansk økonomi».

«Det kraftige rentefallet over de siste 10-11 månedene (langsiktige renter er ned 170-180 bp) har bidratt til å gi nytt liv til boligmarkedet. Samtidig vokser det private forbruket svært bra. Kommer tallene inn som ventet vil det trolig roe nervene hos mange», skriver Olsen.

Får vi et tall godt under konsensus må vi derimot regne med ytterligere børsfall og fall i markedsrentene, understreker Nordea Markets.

På makrofronten kommer det ellers i dag norske boligpriser og jobless claims i USA. Så langt har jobless claims holdt seg på et historisk lavt nivå til tross for problemene i industrien.