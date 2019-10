Dolphin Drilling sikrer kontrakt med Shell

Dolphin Drilling har vunnet en kontrakt med Norske Shell i Norge, fremgår det av en melding.

Selskapet opplyser at det skal bidra med riggstøtte i forbindelse med boring og ferdigstillelse av en brønn på Knarr-feltet.

Arbeidet er ventet å starte i februar 2020, etter at at riggen er ferdig med to andre prosjekter.

Dolphin Drilling kunngjorde nylig at «Borgland Dolphin» hadde sikret seg kontrakter med i3 Energy på Liberator-feltet og Serenity-prospektet på den britiske delen i Nordsjøen.

Når det gjelder Shell-kontrakten vil selskapet jobbe under operatørens «One Team»-system med integrert boring og ferdigstillelse i en vanndybde på rundt 450 meter.