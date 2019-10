Dette vil påvirke Oslo Børs - fredag

«Nye svake makrotall fra USA sendte Oslo Børs videre nedover i går. Denne gangen var de ISM tallene innenfor service sektoren som kom inn vesentlig svakere enn ventet. Når det er sagt, etter at Oslo Børs stengte snudde de toneangivende indeksene i USA kraftig opp, noe som vil påvirke de europeiske børsene positivt i dag, i alle fall i åpningsminuttene», skriver Roger Berntsen, analytiker hos Nordnet, i sin morgenrapport.

Oljeprisen

Oljeprisen var lenge kraftig ned torsdag, men utover kvelds- og nattetimene har oljeprisen tatt seg noe opp igjen.

Et fat Nordsjøolje handles for 57,93 dollar, opp 0,38 prosent.

WTI-oljen omsettes for 52,66 dollar, ned 0,40 prosent.

De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor (non-manufacturing ISM) kom inn på 52,6 i september.

Det var ifølge Reuters ventet en indeks på 55,0.

ISM for industrisektoren kom inn på det laveste nivået på 10 år tidligere denne uken.

Det er nettopp svake nøkkeltall fra USA, Europa og Asia som den siste tiden har drevet resesjonsfrykten enda lengre blant investorene. For oljemarkedet betyr det frykt for at etterspørselsiden kan bli svak i tiden fremover.

Men de svake nøkkeltallene har også medført at rentemarkedet nå, med nær sikkerhet, priser inn et nytt rentekutt når Federal Reserve holder sitt rentemøte for oktober mot slutten av måneden. Rentekurven fra og med november-møtet har flyttet seg ned om lag 25 basispunkter den siste uken.

I tillegg venter investorene i spenning på hva nye handelssamtaler mellom USA og Kina, med oppstart 10. oktober, kan bringe.

De amerikanske råoljelagrene steg med 3,1 millioner fat i forrige uke til 422,6 millioner fat. På forhånd var det ventet at oljelagrene ville vise en økning på 1,5 millioner fat, ifølge Reuters-konsensus.

Noe av forklaringen til lagerbyggingen finnes i raffineriutnyttelsen som var 86,4 prosent i forrige uke, mot 89,8 prosent uken før.

I tillegg ble det kjent at raffineriene Amuay og Cardon ved Venezuelas storraffineri Paraguana Refining Center, med kapasitet på 955.000 fat om dagen, igjen skal ha startet en viss grad av operasjon denne uken. I september ble anlegget rammet av en kraftig storm som tok ut nær all produksjon.

Asia

Utslagene er ikke de store på Asia-børsene fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 0,1 prosent til 21.367,62, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,1 prosent til 1.570,56.

Investorene er spente før dagens arbeidsmarkedsrapport i USA, av mange karakterisert som månedens viktigste makrotall.

– Vil se lavt 100.000-tall

Konsensus ligger ifølge Marketwatch på at 147.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i september, noe som i så fall vil være opp fra 130.000 i august.

Ledigheten ventes uendret på 3,7 prosent, mens timelønnsveksten ventes til 0,2 prosent. Det vil i så fall være ned fra 0,4 prosent i august.

– Vi vil trolig se lavt 100.000-tall, og noen vurderer det som veldig lavt. Men vi må forstå at USAs økonomi, arbeidsstyrken ikke vokser veldig mye i det hele tatt, sier sjeføkonom Bluford Putnam i CME Group til CNBCs «Squawk Box» fredag.

USA

Pilen pekte opp på Wall Street torsdag. Alle de toneangivende indeksene steg.

Utviklingen skjer etter at flere svake nøkkeltall bidro til renteoptimisme blant investorene.

Fokus begynner så smått å rettes mot en ny kvartalssesong som starter, med full kraft, fra mandag 14. oktober.

Dette skjer i dag

Makro, Norge (SSB)

Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2019

Regnskap for ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, 2018

Trafikkulykker med personskade, 2018

Overnattinger, august 2019

Alle tall publiseres som vanlig klokken 08:00.

Makro, utenlands

India (08:15): rentebeskjed

USA (14:30): arbeidsmarkedsrapport, september

USA (14:30): handelsbalanse, august

Månedens viktigste

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste» tall.

Vi merker oss at flere Federal Reserve-topper skal på talerstolen, deriblant sentralbanksjef Jerome Powell klokken 20:00 norsk tid.

Norwegian-tall

Av børsrelaterte hendelser vil manges øyne være rettet mot Norwegians trafikktall for september. Disse slippes klokken 08:00.

Klokken 19:00 norsk tid kommer den ukentlige riggtellingen fra Baker Hughes.