ABT har inngått en distribusjonsavtale for det egyptiske markedet

Aqua Bio Technology ASA (ABT) har inngått en avtale med DBK Pharmaceuticals S.A.E. i Kairo, Egypt om distribusjon av hudpleieserien Moana Skincare i landet.

Det går frem i en melding fredag.

Gjennom avtalen legger ABT et territorium med 95 millioner mennesker til det tilgjengelige markedet for Moana Skincare. ABT har tidligere begynt distribusjonen av disse skjønnhetsproduktene i europeiske og asiatiske markeder med en samlet befolkning på mer enn 1,5 milliarder mennesker.

ABT fikk sine første kommersielle rettigheter for hudpleieserien Moana Skincare i 2017. Moana produseres i New Zealand, og den viktigste aktive ingrediensen er utvunnet av sjøgress fra det sydlige Stillehavet.

– Partnerskapet med DBK Pharma setter oss i stand til å markedsføre Moana Skincare-produktene i et svært attraktivt marked. Ikke bare er Egypt et stort marked i seg selv, landet har også en betydelig innflytelse på andre markeder i regionen. Egypt blir besøkt av mer enn åtte millioner turister hvert år og dessuten er det et stort antall forretningsreisende mellom Egypt og de andre landene i Midt-Østen, sier ABTs leder for globalt salg, Arvid Lindberg.