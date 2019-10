Roboter og forvaltere totalt uenige - Dette kan skape kjempekræsj

Roboter eller menneske? Passiv eller aktiv forvaltning?

De siste 10 årene har kapitaltilstrømningen til passive, såvel som automatiserte, strategier vært enorm. Investorene finner støtte i empirien som er klar på at gjennomsnittsforvalteren ikke har evnet å slå markedet på lengre tidsserier.

Indeksboomen, som tilbyr tilnærmet automatisert forvaltning med tracking error fra indeks på kun et fåtalls basispunkter, er både billig og gir mening. Men når kapitalen skal allokeres etter bestemte regler, blir det trangt i døra, og prisingen følger deretter.

Mange aktive forvaltere spår at det neste tiåret vil vise seg å bli et comeback for aksjeplukkerne. Argumentasjonen er enkel. Når kapital allokeres hodeløst, både bokstavelig og analogisk, blir det mindre konkurranse, og større muligheter for feilprising, blant selskaper som ikke trigges gjennom gitte kvantitative regelsett.

Men hvem har egentlig best forståelse av økonomien og markedene på nåværende tidspunkt?

Divergensen du skal bli skremt av

For i en oppdatering fra Deutsche Bank illustreres en skremmende utvikling.

Bortsett fra et avvik i 2010-2011, da aktive forvaltere var vesentlig overvektet aksjer relativt til algoene, har det vært lite divergens å spore mellom mann og maskin.

Fra 2016 og helt til frem til slutten av fjoråret, har både forvalterne og robotene stort sett vært overvektet aksjer. Mot slutten av fjoråret, da vi så et nærmest uforklarlig fall i aksjemarkedet, nettosolgte algoene aksjer slik at beholdningen, ifølge Deutsche Bank, kom omlag to standardavvik under normalen.

På nåværende tidspunkt er aktive forvaltere undervektet aksjer, ifølge Detusche Bank.

Vi kunne denne uken lese i Finansavisen at DNB er blant aktørene som er undervektet , og har et pessimistisk syn på fremtiden, i kjølvannet av en rekke makroøkonomiske indikatorer som peker feil vei. I tillegg er Olav Chen og Storebrand undervektet aksjer på nåværende tidspunkt.

Men mens strateger og forvaltere, presumtivt fantastisk kloke hoder, trykker på bremsen, får ikke algoene kastet nok kull på bålet.

Fra å være to standardavvik undervekt ved årsskiftet, er nå de regelbaserte robotstrategiene om lag ett standaradavvik mer long en normalen.

Divergensen burde være nok bli skremt. Markedskræsjen ved årsskiftet var drevet av en algo-sell-off, og det er derfor naturlig å anta at det nå er algoritmisk handel som holder markedene, særlig i USA, nær all-time high.

Denne høsten kan by opp til en av de mest interessante duellene i finansmarkedet på lenge. Hvem får rett; man or machine?