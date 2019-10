Arbeidsmarkedsrapporten fra USA kan gi økt resesjonsfrykt

Tidligere denne uken har investorene latt seg skremme av svake tall fra Institute of Supply Management (ISM).

Indeksen for den viktige tjenestesektoren falt til sine laveste nivåer siden august 2016 , mens den for industrien kom inn på sitt svakeste på mer enn ti år.

Tall fra ADP Employer Services viste også en svakere vekst i privat sysselsetting i USA.

«Investorer kan ikke lenger lure seg selv ved å tenke at USA skal slippe unna den globale nedturen», skriver valutastrateg Kathy Lien hos BK Asset Management ifølge CNBC i et notat.

Ny støkk i dag?

I dag kan investorene få seg en ny støkk, når den viktige arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) legges frem klokken 14:30 norsk tid.

«Det ventes at jobbveksten rundet 150.000 i september, noe sterkere enn august-tallet på 130.000. Med 100-125.000 tusen nye arbeidstakere inn på markedet hver måned skaper økonomien fortsatt nok arbeidsplasser til å bringe ledigheten lavere, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i dagens morgenrapport.

Resesjonsfrykt

Han erkjenner dog at trenden i sysselsettingen utvilsomt er nedadgående.

«Dette vitner om at veksten i USA, i likhet med andre steder i verden, avtar. Kommer tallene inn som ventet, vil seksmåneders-trenden holde seg flat på omtrent 150.000. Men dersom non-farm payrolls skuffer og dermed føyer seg inn i rekken av dårlige nøkkeltall fra USA denne uken, vil resesjonsfrykten i markedene øke ytterligere, fortsetter analytikeren.

«Dersom det skjer, blir det mer sannsynlig at Federal Reserve kutter renten ytterligere, og kanskje får vi et nytt rentekutt allerede på møtet i oktober. Hva gjelder risiko til tallet er nok den på nedsiden av konsensus. I løpet av uken har vi fått en noe svakere ADP-rapport enn ventet, og sysselsettingskomponenten i ISM var også svakere, skriver Bernhardsen videre.

– Vil se lavt 100.000-tall

Konsensus ligger ifølge Marketwatch på at 147.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i september, noe som i så fall vil være opp fra 130.000 i august.

Ledigheten ventes uendret på 3,7 prosent, mens timelønnsveksten ventes til 0,2 prosent. Det vil i så fall være ned fra 0,4 prosent i august.

– Vi vil trolig se lavt 100.000-tall, og noen vurderer det som veldig lavt. Men vi må forstå at USAs økonomi, arbeidsstyrken ikke vokser veldig mye i det hele tatt, sier sjeføkonom Bluford Putnam i CME Group til CNBCs «Squawk Box» fredag.

– Det skal ikke mye BNP-vekst eller månedlig sysselsettingsvekst til for å holde ledigheten under fire prosent, og holder vi ledigheten under fire prosent har vi ikke noe arbeidsmarkedsproblem. Forbrukerne vil fortsette å bruke penger, og vi vil unngå resesjon, fortsetter han.