Johannesen tror det er muligheter for store utbytter i Panoro Energy

Panoro Energy meldte fredag om et kjempefunn av olje i en sidestegsbrønn av Hibiscus Updip offshore Gabon.

Brønnen er lokalisert på Dussafu-lisensen og Panoro har en eierandel på 7,5 prosent i denne. Operatøren BW Energy, som eies av BW Offhsore, har en eierandel på 67,5 prosent.

– Boreresultatene på Hibiscus Updip har overgått forventningene betydelig. Både den originale letebrønnen og sidestegsbrønnen har støtt på oljekolonner med utmerket reservoarkvalitet og vårt estimat på brutto utvinnbar olje på Hibiscus Updip er på 40-50 millioner fat, sa Panoro-sjef John Hamilton i en kommentar fredag.

Johannesen: – Svært lovende

Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen har ifølge det sosiale investormediet Shareville allokert 8,5 prosent av sin private investeringsportefølje i Panoro Energy. Johannesen har en gevinst på drøye 17,50 proent per fredag ettermiddag, noe som betyr at 28-åringen har kjøpt aksjene for om lag 16,08 kroner. Han mener at funnet på Dussafu-lisensen er betydelig.

– For mindre oljeselskaper som Panoro Energy og BW Offshore er et funn på mellom 40 til 50 millioner fat utvinnbar olje betydelig for fremtiden. I første rekke vil dette skape en langsiktighet og ikke minst en betydelig kontantstrøm som kan finansiere videre leting og produksjon av olje, sier Johannesen før han fortsetter.

– Videre kommuniserer begge selskapenes toppsjefer at boringen ved Hibiscus brønnen ser svært lovende ut og potensiale for å finne mer olje er betydelig. Nå skal riggen flyttes for den første av fire produksjonsbrønner på Tortue- feltet. Vil resultatet fra denne boringen også vise seg å tilføre ytterligere volumer, er det nok en positivt nyhet for aksjekursen.

Investeringsøkonomen påpeker at det har vært en positiv nyhetsstrøm fra Panoro/BWO den siste tiden. Han tror flere aktører ser på Afrika som et svært attraktiv område for oljeleting.

– Oljeleting i Afrika er tydelig på dagsorden blant flere selskaper, og jeg tror selskaper som BWO og Panoro kan nyte godt av «first mover»-effekten hvis det eventuelt skulle komme større aktører på banen. Kjell Inge Røkke og hans Aker Energy har også sett dette og er i ferd med å slå seg opp i Ghana, dette er et kvalitetstegn og jeg tror flere større aktører vil følge dette med interesse, sier Nordnet-økonomen overfor Finansavisen.

– Muligheter for gode utbytter

Både Panoro og BWO har gjort det svært bra på børsen i år. Panoro har steget hele 57 prosent siden årsskiftet, og BWO er opp 97 prosent siden nyttårsrakettene føyk i været. Johannesen vil ikke begi seg ut på å kvantifisere verdien av selskapene.

– Akkurat et eksakt kursmål overlater jeg til analytikere som bruker all sin tid på selskapene. Derimot kan jeg si at den siste tids betydelige oljefunn vil bidra positivt til selskapenes kontantstrøm og inntjening. Hvis selskapene fortsetter å bore nye letebrønner med suksess vil det sannsynligvis på sikt bli muligheter for gode utbytter i begge selskapene, som jeg tror vil bli godt mottatt av investorer, utrykker 28-åringen.

Analytiker-konsensus har et kursmål for Panoro på 24,25 kroner, noe som impliserer en oppside på 28 prosent fra aksjekursen fredag ettermiddag.

Daniel Stenslet i Arctic Securities er mest bull med et kursmål på 32 kroner, mens Pareto Securities' Tom Erik Kristiansen er den mest pessimistiske og opererer med et kursmål på 19 kroner. Vel og merke reflekterer ikke kursmålene fra Bloomberg dagens funn, og Kristiansen skriver i en oppdatering at estimatene skal opp.

For BWO ligger konsensus inne med et kursmål på 83,00 kroner.

Panoro-aksjen stiger 8,62 prosent til 18,90 kroner på Oslo Børs fredag.

BWO klatrer 6,03 prosent til 62,40 kroner.