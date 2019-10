Hiddn Solutions oppdaterer investorene

Finanstilsynet har fredag godkjent prospektet i forbindelse med den rettede emisjonen i Hiddn Solutions, hvor det vil bli notert 8.550.000 nye aksjer.

Selskapet viser til den ekstraordinære generalforsamlingen, hvor en emisjon på på 8.550.000 kroner ble godkjent, hvor 6.897.300 er relatert til en kontantplassering og 1.652.700 er knyttet til konvertering av gjeld.

Hiddn-aksjen falt 36,75 prosent til 1,48 kroner på Oslo Børs fredag.

Aksjen har steget kraftig den siste uken, før investor Torstein Tvenge solgte en halv million aksjer.

Etter børsslutt fredag har Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS solgt 219.763 aksjer i Hiddn Solutions ASA til 1,528 kroner per aksje.

Etter dette eier Aabø-Evensen & Co Advokatfirma 1.432.937 aksjer.