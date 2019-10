Trygve Hegnar kommenterer NRK-serien Exit

NRK-serien Exit engasjerer, og spekulasjonene rundt hvem serien er basert på raser som aldri før.

- Jeg har ikke spekulert i hvem det er, for da ville jeg ha måtte trekke frem navn og det har jeg ikke gjort. Én har jeg spekulert i hvor bor. At en av personene bor i Dubai, men det kan tenkes at det er flere som bor i Dubai, sier Trygve Hegnar under dagens sending av Økonominyhetene.

- Vet alle i «finansbransjen» hvem disse fire mennene er?

- Ja, mange spekulerer i de samme navnene, svarer Hegnar, og fortsetter;

- Jeg synes nesten det er «unfair» å bringe navnene frem, fordi det er nesten injurierende.

- Disse gutta fremstilles som idioter eller drittsekker, ikke som finansfolk. Du kan jo ikke si «det er ikke meg som er idiot eller drittsekk». Det er nesten umulig, og det er injurierende å spørre «er du han i serien»? De oppfører seg så grotesk tåpelig. Så vilt overdrevet. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Men det er en morsom serie da, sier Hegnar.

