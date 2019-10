Børsopptur i USA etter månedens viktigste

Dow Jones stiger 150 poeng i åpningshandelen fredag (0,56 prosent) til 26.346,69 poeng.

Det skjer etter at månedens viktigste makrotall, viste at det ble skapt 136.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i september.

Konsensus lå ifølge Marketwatch på 47.000 jobber.

Nasdaq-indeksen hopper 0,61 prosent til 7.920,68, mens S&P 500 er opp 0,56 prosent til 2.927,22.

Likevel ligger de amerikanske indeksene an til tredje uken med tilbakegang. Mellom tirsdag og onsdag falt Dow Jones mer enn 800 poeng.

ISM-indeksen for amerikansk industri tidligere denne uken får hovedæren for den sure stemningen, som var overraskende svak og falt under 50-grensen.

Lavere resesjonsfrykt

Den amerikanske 2-åringen stiger 4,4 basispunkter til 1,428 prosent etter markedsrapporten.

CMEs FedWatch Tool viser nå en kuttsannsynlighet i forkant av Federal Reserves oktobermøte på om lag 83 prosent. Det er 10 prosentpoeng lavere enn det forward-markedet priset inn i torsdag kveld.

Lønnsveksten landet på 2,9 prosent i september år-over-år, mot ventet 3,2 prosent.

På den positive siden ble august-tallene revidert fra 130.000 nye jobber til 168.000.

«Med 100-125.000 tusen nye arbeidstakere inn på markedet hver måned skaper økonomien fortsatt nok arbeidsplasser til å bringe ledigheten lavere», uttalte analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i forkant.

Meglerhuset peker på at seksmåneders-trenden holde seg flat på omtrent 150.000, og mener at resesjonsfrykten i markedene ikke vil øke videre.

Ellers på makrofronten kom den amerikanske handelsbalanse på minus 54,9 milliarder dollar, mot ventet 54,4 milliarder dollar.