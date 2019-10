Sissener: — Alle tre selskapene er skoleeksempler på reverseringen i september

«Selv om de innledende dagene i oktober har vært negative for aksjemarkedet, så er vårt markedssyn på kort og mellomlangt sikt fortsatt positivt. Til tross for at markedspessimismen rådet ved inngangen til september, så endte Sissener Canopus opp med 3,55 prosent».

Det skriver forvalter Jan Petter Sissener i sin markedsrapport for september.

«Dette var vesentlig bedre enn mange av de sentrale børsene og dermed tok vi igjen en del av det tapte fra forrige måned».

Hittil i år er Sissener Canopus opp 7, 99 prosent.

Til sammenligning steg referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindex) 2,47 prosent i forrige måned, og er opp 12,33 prosent hittil i 2019.

Godt tidspunkt å kjøpe aksjer

«Usikkerheten preger alltid aksjemarkedet, uansett om det går opp eller ned, men de langsiktige investorene har fått rimelig godt betalt ved å forbli i markedet til tross for korreksjoner, eller andre uforutsette negative hendelser», skriver han.

Sissener peker i sin rapport på at rotasjonen i september reflekterte en forbedring i makroindikatorer med en svak forbedring i global industriproduksjon. I tillegg har globale sentralbanker indikert og implementert fortsettelse av pengepolitiske stimulanser.

I sum førte dette til økt risikoappetitt blant investorer gjennom september, mener Sissener.

«Vi er fortsatt av den oppfatning at med negative renter i store deler av den vestlige verden er det få eller ingen alternativer til aksjer om man har på seg mellomlange eller lange briller. Vårt standpunkt er at solide selskaper med høy fri cashflow, høye utbytter og bra management har alle forutsetninger for å gjøre det godt. Det kan derfor være et godt tidspunkt å posisjonere seg i aksjemarkedet»

Storebrand og

«Relative sektorvinnere i september har vært sykliske sektorer som bank og finans, råvarer, industri og olje. For det brede globale aksjemarkedet har defensive sektorer vært de beste sektorene gjennom sommeren, men dette reverserte i september».

Fondets mest positive bidragsytere til avkastning i september var Storebrand-favoritten med en oppgang på 9,53 prosent.

Nordic Semiconductor og Norsk Hydro bidro også solid med en oppgang på 23,55 og 10,96 prosent.

«Alle tre selskapene er skoleeksempler på reverseringen beskrevet over, rentesensitive og sykliske», mener nestoren.

Fondets mest negative bidragsytere i september var Energy Recovery og Frontline.

Førstnevnte falt 4,99 prosent, mens fondets shortposisjon i råolje- og shippingselskapet Frontline steg med 5,89 prosent og bidro dermed negativt.

Sisseners største aksjeposter: