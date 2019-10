Jerome Powell mener den amerikanske økonomien er sterk

USAs sentralbanksjef Jerome Powell beskriver den amerikanske økonomien som solid, og at sentralbanken må gjøre det den kan for å holde økonomien sterk, melder CNBC.

- Samlet sett er økonomien, som jeg liker å si, på et bra sted. Vår jobb er å holde den der, sa Powell på en konferanse i Washington fredag.

Han la samtidig til at økonomien står overfor noen risikoer og utfordringer.

- Selv om vi tror vår strategi og verktøy har vært og forblir effektive, står den amerikanske økonomien, i likhet med andre avanserte økonomier, overfor noen langsiktige utfordringer som lav vekst, lav inflasjon og lave renter, sa Powell.

Uttalelsene fra Powell kommer etter flere skuffende nøkkeltall fra USA denne uken. De skuffende nøkkeltallene har bidratt til å øke troen på et til rentekutt fra Fed senere denne måneden. Ifølge CNBC priser markedet inn en sannsynlighet på 80 prosent for et rentekutt. Det vil i så fall bli det tredje rentekuttet i år.