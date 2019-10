Bred oppgang på Wall Street

Det ble en solid avslutning på en spenningsfylt uke på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg over én prosent.

Uken har vært preget av en rekke viktige nøkkeltall som har skuffet. Tirsdag kom ISM for industrien i USA inn på 47,8. Det var under forventningen på 47,8, og er det svakeste siden 2009.

Torsdag kom ISM for tjenestesektoren inn på 52,6 for september, under forventningen på 55.

«Et klart signal om at nedturen i industrien nå begynner å spre seg til resten av økonomien. Sannsynligheten for resesjon øker, og Fed vil fortsette å senke rentene», skrev Knut Magnussen, seniorøkonom hos DNB Markets, i en tweet i forbindelse med tallene.

Fredag kom det svært viktige nonfarm payroll-talllet også under forventingen. Tallet viste at det ble skapt 136.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i september, mot ventet 147.000 nye jobber.

På den positive siden ble august-tallene revidert fra 130.000 nye jobber til 168.000. I tillegg kom ledigheten inn på 3,5 prosent, mot ventet 3,7 prosent. Det er det laveste på 50 år.

Til tross for mange svake tall, steg markedene i USA både på torsdag og fredag. Det skyldes i stor grad at mange nå håper de svake tallene vil føre til nok et rentekutt fra Fed senere denne måneden.

Ifølge CNBC priser markedet nå inn en sannsynlighet på 80 prosent for rentekutt.

Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte fredag at han mener den amerikanske økonomien er solid, og at sentralbanken må gjøre det den kan for å holde økonomien sterk.

- Samlet sett er økonomien, som jeg liker å si, på et bra sted. Vår jobb er å holde den der, sa Powell på en konferanse i Washington.

Dow Jones steg 1,41 prosent til 26.571,78.

Samtlige av de 30 aksjene i indeksen steg.

Apple-aksjen var blant vinnerne med en oppgang på 2,80 prosent. Det skjedde etter Nikkei skrev at selskapet øker iPhone 11-produksjonen med ti prosent.

JP Morgan og Goldman Sachs steg henholdsvis 2,16 og 1,80 prosent.

Exxon Mobil og Chevron steg 1,43 og 0,59 prosent.

Microsoft steg 1,35 prosent.

Nasdaq steg 1,40 prosent til 7.982,47.

Netflix steg 1,73 prosent, mens Facebook la på seg 0,60 prosent.

Snap steg 1,61 prosent etter at Morgan Stanley oppgraderte aksjen fra «underweight» til «egual-weight».

Amazon steg 0,88 prosent, mens Alphabet (Google) klatret 0,88 prosent.

Tesla endte i rødt med en nedgang på 0,69 prosent.

S&P 500 steg 1,42 prosent til 2.951,88.

Den store taperen ble HP som dundret ned hele 9,59 prosent etter at selskapet meldte det vil kutte opptil 16 prosent av arbeidsstyrken. Det tilsvarer hele 9.000 stillinger, og vil innebære et kostnadskutt på rundt én milliard dollar innen slutten av 2022.

Ellers falt gjødselprodusenten Mosaic 1,72 prosent, mens General Electric falt 1,66 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 10,72 prosent til 17,07.

Oljeprisene steg fredag. Brent-oljen er opp 1,01 prosent til 58,29 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,48 prosent til 52,70 dollar per fat.

Differansen mellom den toårige og tiårige renten er nå på 12 basispunkter. 2-åringen er opp 1,1 basispunkter basispunkter til 1,40 prosent, mens 10-åringen er ned 2,1 basispunkter til 1,52 prosent. 30-åringen er ned 2,6 basispunkter til 2,01 prosent.

Gullprisen er ned 0,19 prosent til 1.511 dollar per unse.