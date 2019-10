dette vil påvirke oslo børs

Det er blandet stemning på Asia-børsene mandag morgen. Torsdag starter handelssamtalene opp igjen.

I Japan faller Nikkei 0,21 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,11 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer derimot 0,17 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,65 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,66 prosent. Børsene i Kina og Hong Kong er stengt mandag.

Tror Oslo Børs åpner opp

Nordnet, med analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen i spissen, tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,2].

– Blandede jobbtall fra USA fredag, bidro til solid aksjeoppgang før helgen (både i USA og Europa). Investorene, som har måttet ta inn over seg en rekke svake amerikanske makrotall den siste uken, tror nå FED (den amerikanske sentralbanken) vil komme markedet til unnsetning med nye rentekutt før året er omme. Mao. fredagens oppgang skyldes ikke det faktum at økonomien i verden går bedre (tvert i mot), men at lavere renter gjør aksjer billigere (relativt sett) enn alternativene.

– Oljeprisen derimot, er en god temperaturmåler på utviklingen i verdensøkonomien. Brent oljen står i skrivende stund i 58,3 dollar, vesentlig lavere enn nivåene vi hadde i forrige måned. Når det er sagt, dollaren har styrket seg i samme periode, noe som isolert sett, er positivt for norske oljeselskaper.



– Denne uken starter for øvrig rapporteringssesongen for 3. kvartal i USA. Gitt at handelskrigen mellom USA og Kina fortsatt pågår, er det naturlig å anta at en rekke selskaper vil uttrykke bekymring for fremtiden. Her hjemme slipper de første selskapene sine kvartalstall i slutten av neste uke.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,09 prosent til 58,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,04 prosent til 52,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,69 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Det ble fredag en solid avslutning på en spenningsfylt uke på Wall Street. Dow Jones steg 1,41 prosent til 26.571,78, mens S&P 500 klatret 1,42 prosent til 2.951,88. Nasdaq endte opp 1,40 prosent til 7.982,47.

Uken har vært preget av en rekke viktige nøkkeltall som har skuffet. Fredag kom det svært viktige nonfarm payroll-tallet, også det under forventing.

Tallet viste at det ble skapt 136.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i september, mot ventet 147.000 nye jobber.

Oslo Børs

Etter flere dager med børsfall fikk investorene på Oslo Børs en etterlengtet opptur fredag. Hovedindeksen endte til slutt opp 1,52 prosent til 869,10.

Det var flere oljerelaterte aksjer som styrket seg torsdag. Panoro Energy styrket seg 11,03 prosent til 19,32 kroner , mens BW Offshore steg 8,24 prosent til 63,70 kroner.

Selskapene har meldt om kjempefunn av olje i en sidestegsbrønn av Hibiscus Updip offshore Gabon.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: industriproduksjon august, kl. 08.00

Tyskland: industriordre august, kl. 08.00

EMU: sentix investortillit oktober, kl. 10.30

Annet:

SSB: Banker og kredittforetak, august 2019, kl. 08.00

SSB: Internasjonale reserver og valutalikviditet, september 2019, foreløpige tall, kl. 08.00

Norge: Statsbudsjett 2020, kl. 10.00

SAS: trafikktall september, kl. 11.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)