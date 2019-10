Regjeringen anslår olje- og gasspriser for 2020

Regjeringen legger til grunn en oljepris i løpende priser på 476 kroner per fat for 2020, og 474 kroner fatet i 2021, fremgår det av regjeringens forlag til statsbudsjett for 2020.

I revidert budsjett for 2019 var anslaget 538 kroner per fat. I dag ligger prisen for et fat Brent-olje på 539 kroner.

Regjeringen forutsetter at gassprisen vil falle til 1,75 kroner per kubikkmeter i 2020, før den stiger til 2,04 kroner pr kubikkmeter i 2021. Det fremgår av nasjonalbudsjettet 2020. I 2019 antas en pris på 1,81 kroner per kubikkmeter.

Det fremgår av regjeringens forslag til nasjonalbudsjett for 2020 at produksjonen av råolje, kondensat og NGL ventes å bli rundt 123 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2020, fra en ventet produksjon på 102 millioner kubikkmeter i 2019.

I 2021 ventes produksjonen å bli 130 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Videre fremgår det at produksjonen av naturgass ventes å bli rundt 120 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2020, når uendret fra en ventet produksjon på 119 millioner kubikkmeter i 2019. I 2021 ventes produksjonen også å bli på 121 millioner standard kubikkmeter.