Ned fra start i USA - Uber stiger etter megleroppgradering

Etter noen minutters handel peker pilen ned på Wall Street. Alle de toneangivende indeksene faller mellom 0,16 til 0,31 prosent.

Det skjer etter at utviklingen på de europeiske markedene har vært god mandag. Dax-indeksen er opp 0,26 prosent, og FTSE 100 stiger 0,45 prosent.

General Electric fryser pensjonsplan

General Electric opplyser mandag at selskapet fryser pensjonsplanen for 20.000 ansatte, ettersom selskapet ønsker å redusere den store gjeldsandelen til selskapet.

I tillegg kutter selskapet tilleggsytelser for 700 ansatte, skriver Reuters.

Ifølge selskapet vil grepene redusere gjelden med 4-6 milliarder dollar, mens underskuddet i pensjonsforpliktelser vil bli redusert med 5-8 milliarder dollar.

Rundt 100.000 ansatte vil bli tilbudt en engangsutbetaling. Dette er til ansatte som ikke har startet med månedlig pensjonssparing.

GE-aksjen stiger 0,12 prosent til 8,58 dollar.

Hva gjelder streiken mellom arbeidsorganisasjonen United Auto Workers Union og General Motors, der hele 48.000 GM-ansatte har vært tatt ut i streik helt siden 16. september, virker partene å være langt fra hverandre.

Streiken koster GM mellom 50 og 100 millioner dollar om dagen, ifølge analytikere CNBC har vært i kontakt med. Det er ventet at bilgiganten vil kostnadsføre over en milliard dollar i tredje kvartal relatert til streiken.

GM-aksjen faller 1,35 prosent til 34,44 dollar på Wall Street.

Uber oppgraderes

Citigroup velger å oppgradere Uber-aksjen fra hold itl kjøp, men beholder kursmålet uendret på 45 dollar.

Investeringsbanken mener at sentimentet for taxi-tjenester har endret seg til det bedre og at det bør reflekteres i aksjekursen.

Uber-aksjen klatrer 2,39 prosent til 30,38 dollar.