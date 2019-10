West Cobalt Inc., et heleid datterselskap av Northern Drilling Ltd, har mandag varslet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd (DSME) om at det har kansellert en videresalgskontrakt mellom partene.

Dette gjelder dypvannboreskipet «West Cobalt», opplyses det.

Selskapet begrunner dette med forskjellige årsaker, og viser blant annet til flere kontraktbrudd fra DSME.