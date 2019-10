Meglerhuset Evercore kutter kursmålet på Netflix-aksjen fra 380 til 300 dollar, melder Marketwatch.

Analytikeren peker på at markedet begynner å stille spørsmål ved selskapets forretningsmodell i forkant av lanseringene til flere nye konkurrerende streaming-tjenester.

- Med en mulig topp i netto nye abonnenter i år, og nye internett TV-tjenester fra godt kapitaliserte konkurrenter de neste månedene, begynner det å komme spørsmål rundt selskapets forretningsmodell, skriver analytikeren.

Evercore mener Netflix vil være den ledende aktøren innen internett TV de neste årene, men anerkjenner at investorer er bekymret for et «race to the bottom» om konkurrenter som Disney og Apple lykkes med å redusere verdien av nytt innhold, skriver Marketwacth.

Til tross for nedgraderingen stiger Netflix-aksjen 0,6 prosent til 274,5 dollar mandag kveld. Selskapet skal for øvrig legge frem kvartalstall neste uke.