Det endte med nedgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene falt. Det skjer etter at Wall Street ble pepret med skuffende nøkkeltall i forrige uke. Håp om nytt rentekutt mot slutten av måneden bidro til å dempe noe av fallet. Markedet priser inn en sannsynlighet på om lag 80 prosent for et rentekutt.

Fokuset i markedet ligger nå på samtalene mellom USA og Kina som skal finne sted senere denne uken i Washington. Det har vært knyttet stor optimisme til at disse samtalene skal føre de to landene nærmere en avtale.

- Noen virkelig endring eller gjennombrudd er usannsynlig, men positive samtaler kommer til å være en katalysator for markedene, sier Phil Blancato i Ladenburg Thalmann Asset Management, til CNBC.

President Donald Trump uttalte på fredag at han hadde tro på en avtale med Kina.

- Jeg vil gjøre en handelsavtale med Kina, men kun hvis den er bra for landet vårt, sa Trump.

Dow Jones falt 0,36 prosent til 26.477,75.

8 av de 30 aksjene i indeksen steg.

På vinnerlisten finner vi blant annet Walt Disney med en oppgang på 0,48 prosent og Boeing med en oppgang på 0,14 prosent.

I motsatt ende finner vi Coca-Cola som falt 1,23 prosent og 3M som endte ned 1,44 prosent.

Apple steg marginale 0,02 prosent, mens Microsoft falt 0,72 prosent.

Nasdaq falt 0,33 prosent til 7.956,29.

Netflix steg 0,61 prosent til tross for at Evercore kuttet kursmålet på aksjen fra 380 til 300 dollar.

Analytikeren peker på at markedet begynner å stille spørsmål ved selskapets forretningsmodell i forkant av lanseringene til flere nye konkurrerende streaming-tjenester.

- Med en mulig topp i netto nye abonnenter i år, og nye internett TV-tjenester fra godt kapitaliserte konkurrenter de neste månedene, begynner det å komme spørsmål rundt selskapets forretningsmodell, skriver analytikeren.

Facebook falt 0,43 prosent, mens Twitter steg 1,09 prosent.

Tesla steg 2,72 prosent.

Chipprodusenten Nvidia steg 1,30 prosent etter at Evercore økte kursmålet på aksjen fra 185 til 225 dollar per aksje, ifølge CNBC.

S&P 500 falt 0,45 prosent til 2.938,76.

Oljegiganten ConocoPhillips steg 2,02 prosent etter at selskapet besluttet å øke utbyttet med nærmere 40 prosent.

Kleskjedene Gap og Nordstrom steg henholdsvis 1,67 og 1,83 prosent.

Harley Davidson-aksjen falt 3,53 prosent.

VIX, eller fryktindeksen steg 3,87 prosent til 17,70.

Oljeprisene snudde nedover mandag kveld. Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,02 prosent til 58,50 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,04 prosent til 52,76 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og tiårige renten er nå på 9 basispunkter. 2-åringen er opp 6,8 basispunkter til 1,46 prosent, mens 10-åringen er opp 2,6 basispunkter til 1,56 prosent. 30-åringen er opp 3,2 basispunkter til 2,05 prosent.

Gullprisen er ned 1,02 prosent til 1.497,40 dollar per unse.