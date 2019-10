For et par uker siden ble det klart at Trump-administrasjonen vurderte å innskrenke muligheten for å investere i kinesiske selskaper.

Amerikanske medier skrev da blant annet at administrasjonen ville vurdere å avliste kinesiske selskaper fra børsen.

Det avkrefter imidlertid president Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow.

- Avlisting er ikke på bordet. Jeg vet ikke hvor det kom fra, sier Kudlow, ifølge Reuters.