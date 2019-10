Berenberg anbefaler salg av Adevinta

Berenberg tar opp dekning på Adevinta-aksjen med salgsanbefaling og kursmål 95 kroner pr aksje, går det ifølge TDN Direkt frem av en analyse tirsdag.

«Vi tror overlegne vekstmuligheter, eiendeler av høy kvalitet og et styre med god track record rettferdiggjør en premie i verdsettelsen, men mener at konsensusprognoser er for optimistiske. I vårt absolutte bull-case-scenario er vi 5 prosent over konsensus for 2021-estimater, men er henholdsvis 7 og 17 prosent lavere i våre base- og bear-case-scenarier», skriver meglerhuset.

Adevinta A har steget 13,66 prosent til 109 kroner de siste 3 månedene, mens B-aksjen er opp 14,59 prosent i samme tidsperiode.