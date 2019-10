Hongkong-børsen trekker budet på London-børsen

Selskapet som styrer Hongkong-børsen, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), forteller at de trekker budet sitt på 37 milliarder dollar, tilsvarende 330 millarder kroner, og dermed dropper å kjøpe London Stock Exchange.

HKEX skriver at styret ved Hongkong-børsen er «skuffet» over at de ikke har fått meg seg ledelsen ved London-børsen i dette synet om å lage et verdensledende infrastrukturkonsern. Styret besluttet derfor å trekke budet, da det ikke lå i aksjonærenes beste interesse å gjennomføre oppkjøpet.

Hongkong-selskapet hadde håpet at en sammenslåing av de to børsene ville styre deres rolle som inngangsport for kapitalstrømmen mellom fastlands-Kina og vestlige markeder.

Oppkjøpet ville ha skapt verdens tredje største børs, kun etter New York Stock Exchange og Nasdaq.

Politisk sensitiv avtale

11. september kom budet fra Hongkong-børsen som en overraskelse på finansmarkedene. HKEX-sjef Charles Li sa at overtakelsen ville "redefinere globale finansmarkeder i tiår fremover".

London Stock Exchange avviste budet på grunn av bekymringer knyttet opp til politiske utfordringer.

– Dette er to av verdens største børser. En overtagelse fra Hongkong, en spesiell administrativ region under Kina, kan bli sett på som en overtagelse fra Kina, sa toppsjef Ronald Wan i Partners Capital International til Bloomberg i september.