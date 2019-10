Roger Berntsen spår åpningen på Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1] prosent.

Berntsen har vondt for å se at Kina og USA kommer til enighet om en bred handelsavtale når partene møtes denne uken.

«Konflikten har pågått i snart to år, og derfor tror mange det er vanskelig å få til noe annet enn en ny «våpenhvile», der partene blir enige om å utsette de siste tollskjerpelsene ovenfor hverandre, for å skape et best mulig forhandlingsklima fremover», skriver han på sin Nordnet-blogg.

«Kinesiske myndigheters industripolitikk (jfr. «ulovlig» teknologioverførsel), deres tunge innflytelse i selskapers anliggende (jfr. global sikkerhetsrisiko knyttet til Huaweis 5G-teknologi), samt Kinas klassifisering som «fremvoksende» i WTO (jfr. «urettferdige» fordeler i global handel) er de viktigste stridstemaene. Med andre ord vil Kina, mest sannsynlig, ikke bøye av for dette før de evt. blir tvunget til det gjennom større internasjonalt press. Enn så lenge er det kun USA, med Trump i spissen, som presser Kina hardt», fortsetter Berntsen.

Opp i Asia

Børsene steg på bred basis i Asia tirsdag.

Mye av fokuset er på handelssamtalene mellom USA og Kina, som vil finne sted i Washington torsdag og fredag denne uken, i det som generelt er en stille uke når det gjelder nøkkeltall.

Ifølge CNBC skal kinesiske tjenestemenn være i ferd med å innta en mer nølende holdning til å inngå en bred handelsavtale med USA. Og for å komplisere det hele ytterligere, svartelistet Trump-administrasjonen mandag kveld 28 nye kinesiske selskaper, som nå vil hindres i å kjøpe amerikanske produkter.

Bakgrunnen skal være at selskapene har vært involvert i brudd på menneskerettigheter, knyttet til landets kampanjer mot uigurer og andre muslimske minoriteter i regionen Xinjiang.

Asia-kommentaren her.

Opp i olje

Oljeprisene trekker oppover tirsdag morgen.

Brent-oljen stiger 0,8 prosent til 58,82 dollar fatet, som likevel er ned fra rundt 59,10 dollar fatet da Oslo Børs stengte i går.

WTI-oljen er opp 0,9 prosent til 53,22 dollar fatet.

Oppgangen henger blant annet sammen med uroligheter i oljeproduserende land som Irak og Ecuador.

Ned i USA

Alle de tre toneangivende indeksene falt på Wall Street mandag, etter å ha blitt pepret med skuffende nøkkeltall i forrige uke.

Håp om nytt rentekutt mot slutten av måneden bidro til å dempe noe av fallet. Markedet priser nå inn en sannsynlighet på om lag 80 prosent for et rentekutt.

Dow Jones falt 0,36 prosent til 26.477,75, og åtte av de 30 aksjene i indeksen steg.

Nasdaq falt 0,33 prosent til 7.956,29, mens S&P 500 gikk tilbake 0,45 prosent til 2.938,76.

USA-kommentaren her.

Opp i Oslo

På Oslo Børs startet uken med 1,7 prosent oppgang for hovedindeksen til 883,85.

Frontline nyter godt av et sterkt stigende tankmarked, og viste vei med 7,1 prosent oppgang til 98,40 kroner. Hunter Group steg også kraftig, over 12 prosent.

Pareto var mandag ute med en svært optimistisk analyse på sektoren.

Lakseaksjene viste også vei, etter en oppdatering fra Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets. Han mener lakseprisene er nær bunnen, og spår kraftig oppgang den neste uken.

SalMar utmerket seg ved å stige 3,7 prosent til 415 kroner, mens Mowi endte opp 2,1 prosent til 213,40 kroner.

Oslo-kommentaren her.