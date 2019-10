EasyJet øker inntekter grunnet streik hos rivaler

I en oppdatering fra EasyJet fremgår det at de forventer å levere et resultat før skatt for 2019 på mellom 420 og 430 millioner pund, tilsvarende mellom 4,7 og 4,8 milliarder kroner.

Flyselskapets passasjervekst er på 8,6 prosent til 96 millioner i fjerde kvartal, drevet av en økning i kapasitet med 10,3 prosent. Inntektene har opplevd en vekst grunnet streik hos Ryanair og British Airways.

Selskapets totale kostnader for året vil øke med omtrent 12 prosent som skyldes økt kapasitet, økte drivstoffkostnader og valutaeffekter.