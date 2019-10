Idex inngår global lisensavtale med Chutian Dragon

I en børsmelding tirsdag morgen heter det at Idex, som finner avanserte løsninger for identifisering og godkjenning av fingeravtrykk, har skrevet under en verdensomspennende lisensavtale. Avtalen er inngått med en av Asias største smartkortprodusenter, Chutian Dragon.

"Jeg er glad for at IDEX utvikler forholdet til Chutian Dragon gjennom denne lisensavtalen", sier adm. direktør Stan Swearingen.

Swearingen legger til at denne måten å produsere smartkort på, vil bidra til å få biometriske smartkort i vanlig bruk.