Sjefen i Fjellinjen går på dagen etter Deloitte-rapport

Anne-Karin Sogn er blitt enig med styret i Fjellinjen om at hun fratrer som administrerende direktør, fremgår det av en melding tirsdag.

Allerede i sommer besluttet styret en gjennomgang av pengebruken i selskapet. Rapporten som er utarbeidet av Deloitte viser at kostnadene har gått ned, men avdekker samtidig kritikkverdige forhold.

– Styret er glad for at kostnadene er redusert, men ser det som sterkt beklagelig at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke, sier styreleder i Fjellinjen Cato Hellesjø i en pressemelding.

I sommer ble det kjent at Fjellinjen har tidoblet konsulentbruken på to år. En av de største utgiftene var toppsjefens tidligere kollega som ble innleid uten anbud.

Det opplyses Sogn er blitt enig med styret om at hun fratrer stillingen på bakgrunn av innholdet i rapporten.

Skulle hatt mer konkurranse

Rapporten viser at Fjellinjen i større grad skulle hatt konkurranse om anskaffelser og innleie, og Deloitte mener at i flere av anskaffelsene har ikke Fjellinjen opptrådt i samsvar med de grunnleggende prinsippene som gjelder for offentlige anskaffelser om konkurranse/konkurranseeksponering.

Deloitte har også funnet brudd på bokføringslovens dokumentasjonskrav til reiseregninger.

– Fjellinjen er avhengige av tillit. Bilistene skal ha tiltro til at selskapet ikke bare driver effektivt, men også følger reglene. Nå er det allerede endret rutiner og selskapet skal sørge for at alle regler blir fulgt ved nye anskaffelser, sier Hellesjø og legger til.

- Jeg vil takke Anne-Karin Sogn for en svært god jobb med å ta Fjellinjen gjennom en viktig utviklingsperiode for selskapet med reduserte kostnader, ny teknologi og fornøyde kunder. Hun har vært en effektiv leder med stor gjennomføringskraft og hun har vært svært viktig i utviklingen av Fjellinjen, sier Hellesjø.

Fjellinjen opplyser at stillingen lyses ut og at Magne Liestøl Larsen tar over midlertidig som administrerende direktør.

Fjellinjen krever inn bompenger i Oslo og Akershus og omsatte i 2018 for 3,5 milliarder kroner.

Selskapets driftsinntekter har i tidsrommet 2011 til 2018 økt fra 2.167 til 3.556 millioner kroner, mens driftskostnadene i samme periode er redusert fra 247 millioner 190 millioner i 2018.