UBS vraker kjøpsanbefaling på Subsea 7

UBS nedgraderer ifølge TDN Direkt Subsea 7 fra kjøp til nøytral.

Meglerhuset nedjusterer samtidig kursmålet fra 130 til 105 kroner, som fortsatt er godt over dagens aksjekurs.

«Aktiviteten for olje og gass offshore henter seg inn i ulik fart for hver aktør. Vi nedgraderer Subsea 7 sine marginer for å reflektere farten og miksen av tildelinger», skriver UBS.

På Oslo Børs faller Subsea 7 faller 2,1 prosent tirsdag til 91,16 kroner.

Hittil i 2019 har aksjen steget 10 prosent, men er fortsatt ned 22 prosent det siste året.