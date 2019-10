Sol-fond smadrer konkurrentene på Wall Street

Det børsnoterte fondet Invesco Solar ETF er så langt i år opp over 50 prosent. Til sammenligning er det amerikanske markedet opp 15 prosent, mens energisektoren ved S&P er ned to prosent. Fondet har soleksponerte investeringer over hele verden, og 4,9 prosent av fondet er ifølge CNBC investert i norske Scatec Solar.

Mer enn tredoblet verdien

Av vinnerne i fondet finnes selskaper som Enphase Energy, SolarEdge Technologies og Sunpower. De tre er opp henholdsvis 363, 131 og 104 prosent så langt i år. De to førstnevnte driver hovedsakelig med installasjon av solpanel hos privatpersoner og virksomheter, mens sistnevnte produserer solpaneler.

I Norden leverer vekstselskapet Otovo samme type tjenester som de to førstnevnte. Installasjonen er dyr, men netto nåverdien av investeringen kan i det lange løp vise seg å være lønnsomt da man gitt at solen skinner løsriver seg fra ekstern strømleverandør.

Dyptgripende markedstrender

Flere faktorer har ført til suksess for fondet, blant annet olje- og gasspriser som oppleves som dyre sett opp mot solenergi, lavere renter og sterkere inntjening. I tillegg taler mer dyptgripende markedstrender for solenergi den kommende tiden. Blant dem finnes økt etterspørsel etter energi verden over, og et økt fokus på fornybar energi og miljøvennlige investeringer.

