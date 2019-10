Bredt fall på Wall Street

Håp om rentekutt

Sentralbanksjef Jerome Powell snakket tirsdag om en sterk amerikansk økonomi som er sensitiv for sjokk. Videre nevnte Powell nedbremsingen i global økonomi og effektene av et potensielt rotete Brexit som et faresignal den kommende tiden. Samtidig understreket han at Federal Reserve(Fed) står sammen om å bygge opp økonomien dersom sjokket kommer. Fed har så langt i år senket styringsrenten ved to anledninger og er forventet å gjøre ytterligere kutt senere denne måneden.

Fallet på Wall Street avtok noe etter at Powell hadde holdt sin tale.

USA svartelistet mandag ytterligere kinesiske selskaper, blant dem noen av Kina’s fremste selskaper på kunstig intelligens.

Videre bidro skuffende amerikanske produsentpriser til å sende markedet ned.

Blandede signaler fra kinesiske medier

Ifølge South China Morning Post har også Kina tonet ned forventningene til de kommende handelssamtalene. Liu He, som skal lede forhandlingene fra kinesisk side har ifølge avisen ikke fått spesifikke instrukser av president Xi Jinping. Derimot har statseide Global Times vært ute og sagt at Kina nå ser frem til å lande en avtale med USA.

Handelssamtalene starter for alvor på torsdag.

-Handelssamtalene er ukens definitive høydepunkt. En form for våpenhvile uten nye avgifter er å forvente, men markedet kan bli dypt skuffet dersom dette ikke blir tilfellet. Det sier Tom Essaye, grunnlegger av The Sevens Report til CNBC.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 1,12 prosent til 26.181,92. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte kun et av selskapene i grønt tirsdag. Walmart ble dagens vinner, opp 0,32 prosent. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgen endte begge ned henholdsvis 1,57 og 2,26 prosent. Videre endte tech-selskapene Apple og Microsoft ned henholdsvis 1,07 og 0,92 prosent. Flyselskapet Boeing falt 0,65 prosent etter å ha opplevd kraftig leveransefall i tredje kvartal.

S&P 500 endte ned 1,55 prosent til 2.892,90.

Teknologitunge Nasdaq Composite endte ned 1,67 prosent til 7.823,78.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte opp og ned henholdsvis 0,98 og 1,54 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 13,38 prosent til 20,25.

Oljeprisen faller videre tirsdag kveld. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 58,02 og 52,37 dollar. Ned henholdsvis 0,60 og 0,80 prosent.

Gullprisen endte opp 0,40 prosent, og en unse gull koster 1.510,50 dollar.

Tremånedersrenten falt 2,6 basispunkter til 1,692 prosent.

Renten på 2-åringen falt 5,2 basispunkter til 1,407 prosent.

10-åringen falt 2,9 basispunkter til 1,534 prosent.

30-åringen falt 1,2 basispunkter til 2,040 prosent.