dette vil påvirke oslo børs

Det er ventet at det blir en rolig start i vente på Oslo Børs onsdag, men samtidig frykter investorene en eskalering av handelskrigen.

Det skriver aksjeekspert i Nordnet, Roger Berntsen, som tror at Oslo Børs åpner flatt, eller intervallet [-0,1, 0,1] prosent.

«Investorene tror nå at morgendagens toppmøte mellom USA og Kina (handelskrigen) neppe vil gi resultater. Børsene i Europa, USA og Asia falt mellom 0,7 og 1,7 prosent på Trumps siste utspill», skriver Berntsen.

«Oljeprisen endte for øvrig også ned, dog denne ble i tillegg påvirket av høyere oljelagertall fra USA. Mao. oljemarkedet er godt forsynt for tiden, noe som isolert sett er positivt for selskaper innen tankfrakt. Tank-aksjene her hjemme, med Frontline i spissen, er soleklare vinnere i år gitt knallsterke rater pga. flere fordelaktige markedsforhold», mener han.

Asia

I morgen er det etter planen duket for nye samtaler mellom USA og Kina i Washington.

Handelsspenningene har imidlertid tiltatt denne uken, etter at Trump-administrasjonen mandag kveld meldte at de har svartelistet 28 nye kinesiske selskaper, som nå vil hindres i å kjøpe amerikanske produktern.

Som svar på svartelistingen gikk det kinesiske utenriksministerium (Mofa) tirsdag ut og varslet at man skal følge med på mottiltak. De oppfordret samtidig USA til å trekke beslutningen,

I Japan faller Nikkei 0,65 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,14 prosent, og CSI 300 er ned 0,32 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller 0,68 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,81 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,41 prosent.

Børsen i Sør-Korea er onsdag stengt.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,41 prosent til 58,00 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 52,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 57,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Avtagende optimisme rundt handel mellom USA og Kina ettersom begge parter igjen hauser opp stemningen setter markedene i risk-off humør, sier strateg Pan Jingyi i IG, ifølge TDN Direkt.

USA

Alle de ledende amerikanske indeksene falt tirsdag etter at optimismen til de kommende handelssamtalene har avtatt noe.

Dow Jones falt 1,12 prosent til 26.181,92. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte kun et av selskapene i grønt tirsdag.

S&P 500 endte ned 1,55 prosent til 2.892,90.

Teknologitunge Nasdaq Composite endte ned 1,67 prosent til 7.823,78.

Sentralbanksjef Jerome Powell snakket tirsdag om en sterk amerikansk økonomi som er sensitiv for sjokk. Videre nevnte Powell nedbremsingen i global økonomi og effektene av et potensielt rotete Brexit som et faresignal den kommende tiden. Samtidig understreket han at Federal Reserve(Fed) står sammen om å bygge opp økonomien dersom sjokket kommer.

Fallet på Wall Street avtok noe etter at Powell hadde holdt sin tale.

Oslo Børs

Pilen pekte kraftig ned på Oslo Børs. Hovedindeksen endte ned 1,25 prosent til 872,78.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,4 milliarder kroner.

Dof-aksjen falt 19,59 prosent til 1,10 kroner på Oslo Børs tirsdag etter at selskapet meddelte mandag at de er i en prosess for å finne en langsiktig refinansieringsløsning.

Arne Fredly-dominerte Hunter Group fortsatte oppgangen etter at aksjen endte opp 13,55 prosent mandag, og steg ytterligere 4,35 prosent til 4,80 kroner.

TGS venter en nettoomsetning på 277 millioner dollar i tredje kvartal, og aksjen falt 2,21 prosent til 134,00 kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: BNP august, kl. 08.00

Norge: Renter i banker og kredittforetak august, kl. 08.00

USA: JOLTS ledige stillinger august, kl. 16.00

USA: grossistlager endelig august, kl. 16.00

FED: protokoll fra FOMC-møtet 18.09, kl. 20.00

Kina: Nye banklån og M2 september

Annet:

SSB: Ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

DOE: Ukentlig oljelagertall fra DOE, kl. 16.30

