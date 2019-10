Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada

Det var bred nedgang på børsene i New York og Toronto tirsdag, på lavere forventninger til handelssamtalene mellom USA og Kina.

Dow Jones falt 1,19 prosent til 26.164,04 og S&P 500 endte ned 1,56 prosent til 2.893,06. Nasdaq falt 1,67 prosent til 7.823,78.

For de aksjene som er notert både i Oslo og på børsene i USA og Canada var det fire aksjer med negative avvik og tre aksjer med positive avvik.

Questerre falt relativt sett mer på børsen i Toronto enn i Oslo, og det samme gjorde Borr Drilling, Seadrill og Equinor.

Frontline steg relativt sett mer i New York enn i Oslo. Det var også positive avvik for Flex LNG og et marginalt positivt avvik for Golden Ocean.