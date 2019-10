Patenten fingerprint-selskapet IDEX Biometrics har fått godkjent, er i samme gate som de selskapet har fått godkjent i USA og i Australia. IDEX har også flere patenter i påvente i andre land.

Adm. direktør Stan Swearingen sier i en pressemelding at Storbritannia er et strategisk viktig marked for biometriske smartkort.