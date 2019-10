DNB Markets ser en attraktiv aksje og en salgskandidat innen seismikk

– Tredje kvartal reflekterer sterk flåteutnyttelse og betydelig høyere kontraktprising sammenlignet med forrige år. Når vi går inn i vintersesongen, erfarer vi betydelig økning i prosjektaktiviteten sammenlignet med samme periode forrige år, noe som gir robust utnyttelse og omsetningssynlighet.

Det uttalte konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS da selskapet la frem foreløpige tall for tredje kvartal.

Selskapet venter nettoomsetning på 235 millioner dollar i tredje kvartal 2019, tilsvarende 2,15 milliarder kroner.

«PGS har lagt frem sine foreløpige tall før åpning i dag. Her ser det ut til at omsetningen for kvartalet kommer inn på 235 millioner dollar mot vårt estimat på 257 millioner dollar og konsensusforventninger på 244 millioner dollar. Gitt at stigende forventninger har løftet aksjen med drøyt 13 prosent gjennom den siste måneden tror vi ikke dette er tilstrekkelig og venter vi en negativ reaksjon ved åpning», skriver DNB Markets.

Meglerhuset anbefaler salg av aksjen og opererer med et kursmål på 9 kroner per aksje.

Investorene er tydeligvis enig med DNB Markets, og sender aksjen ned 16 prosent til 11,31 kroner i onsdagens handel.

TGS er attraktiv

TGS har også denne uken vært ute med sine forventninger fore tredje kvartal, og meldte tirsdag om en ventet nettoomsetning i tredje kvartal på rundt 277 millioner dollar.

«Kursen stengte i går på 234 kroner per aksje og basert på estimatene for 2021 verdsettes selskapet dermed på en EV/EBIT 6.3x mot en langsiktig tilsvarende verdsettelse på 7.7x», heter det fra meglerhuset.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 270 kroner.

«På forventninger om en solid kontantstrøm gjennom 2020 venter vi at selskapet i tillegg vil løfte utbyttet til 2 dollar per aksje, hvilket etter vårt syn gir en attraktiv direkteavkastning på 7.6 prosent fremover».