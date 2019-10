DNB Markets anbefaler kjøp av 2020 Bulkers

DNB Markets innleder dekning på 2020 Bulkers med en kjøpsanbefaling, melder TDN Direkt.

Kursmålet settes til 95 kroner per aksje, tilsvarende en oppside på 15 prosent.

«Vi forventer en reprising av aksjen når premien i scrubber og Newcastlemax blir tydeligere, ettersom vi mener nåværende aksjekurs diskonterer null verdi for scrubber og det overlegene inntjeningspotensialet til Newcastlemaxer», skriver meglerhuset.

Basert på meglerhusets estimater forventes en direkteavkastning på 16 prosent i 2021, ifølge nyhetsbyrået. Dette er basert på en rateforventning på 26.000 dollar pr dag.

2020 Bulkers opplyste tidligere denne uken at det oppnådde en timecharterrate på 37.998 dollar i september.

Skip med en variabel kontraktsstruktur knyttet til Baltic Capesize Index oppnådde en timecharterekvivalent på 44.155 dollar pr. dag, mens skip som opererer på fast rate ga 19.525 dollar dagen, ifølge en melding fra tørrlastrederiet mandag.

2020 Bulkers har to Newcastlemax-er på vannet og ytterligere seks i bestilling. Fire av de åtte skipene er under kontrakt med amerikanske Koch. To av disse er på treårige indeks-linkede kontrakter, mens de to andre leies ut til fastpris i 12 måneder for rett over 20.000 dollar om dagen i snitt.