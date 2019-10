Atea blir Microsofts første strategiske partner på sky i Norden

Når Microsoft åpner to nye Azure-datasentre i Norge i høst, blir Atea selskapets første strategiske partner for skybaserte tjenester i Norden.

– Skyen er allerede viktig for mange av kundene våre og når Microsoft etablerer datasenter i Norge, blir ikke interessen mindre, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

Klarer ikke levere nok

Ifølge Jacobs, er interessen for skytjenester større enn selskapet makter å levere.

Derfor investerer selskapene 90 millioner kroner sammen i samarbeidsprosjektet som løper over tre år.

Dette innebærer at Atea sender 1.000 ansatte på skysertifiseringskurs, hvorav 300 er fra Norge.

– Vi ser er at det kommer til å være større interesse for sky enn vi klarer å levere og derfor gjør vi nå en storsatsing, sier Jacobs.

Prosjektet inkluderer i tillegg Ateas egne datasentre, for å bygge opp kompetansen rundt hybride skyløsninger, samt et merkantilt samarbeid med skygiganten.

– Det blir en fabrikk for å få kundene til raskere ut i skyen, sier Jacobs.

Konkurrentene neste

Microsoft har fått mye oppmerksomhet for etableringen av datasentre i Norge, men også konkurrentene er godt etablert. Både i Norge og rett over grensen.

IBM var første ute og åpnet sitt globale skydatasenter på Fet utenfor Oslo i september 2016, mens Amazon Web Services (AWS) er i etableringsfasen av ny datasenterpark i Sverige.

I august meldte Varden at Google hadde kjøpt en kjempetomt i Skien.

Jacobs mener deler av interessen for at gigantene åpner skysentre i Norden har vært at mange selskaper har vegret seg for å lagre data i utenlandske datasentre, både av hensyn til egen sikkerhet og personvernforordningen GDPR.



– Er det problematisk av hensyn til kundene at dette kun gjelder Microsoft?

– Microsoft er store i Norge og først ute, så vil du se tilsvarende investeringer fra oss opp mot de andre leverandørene, sier Jacobs og legger til:

- I tillegg samarbeider vi med VMware, som legger seg på toppen for å tilby hybrid- og multiskyløsninger.

Kniver om hodene

IT-service og konsulentselskapene har i langt tid opplevd et underskudd på kompetanse, og ifølge bransjen selv i tidligere intervjuer med Finansavisen er sky ett av mest ettertraktede områdene pr. i dag.

Det er et attraktivt fagområde for å tiltrekke seg ny kompetanse, og i tillegg et område hvor timeprisene hos IT-konsulentene øker.

Jacobs sier nyheten ble godt mottatt internt.

– Folk som er gode på tradisjonelle datasentre skal nå også skal bli gode på sky. Samtidig skal vi bygge miljøer folk synes er spennende å være i, sier han.