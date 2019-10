Utsetter børsnotering av BW Energy - vil ha bedre marked

BW Offshore har i lengre tid jobbet med å børsnotere BW Energy.

Nå er ledelsen klar for å børsnotere selskapet, men vente til makrobildet har bedret seg.

Det sier finansdirektør Ståle Andreassen i BW Offshore på Nordic High Yield-konferansen torsdag, ifølge TDN Direkt.

– Vi er generelt klare for å gå til markedet for en børsnotering, alt som trenger å bli gjort er allerede på plass. Men ser man på markedet og alt som foregår i makrobildet, så er ikke markedet hvor det trenger å være. Det er ikke sånn at vi trenger å børsnotere for kapitalen, så vi ønsker å avvente og vente til det riktige vinduet for en eventuell børsnotering, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Senest i forrige uke ble det gjort et grep i forbindelse med den planlagte børsnoteringen.

BW Offshore opplyste at det hadde inngått en swap-avtale med datterselskapet BW Offshore Singapore, et heleid datterselskap av, hvor aksjene og fordringene i visse datterselskaper, der BWO har deres E&P-eiendeler, er overført til BW Energy på armlengdes avstand.

BW Offshore kontrollerer 68,6 prosent av BW Energy.